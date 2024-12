Mercato - PSG : Une star de Deschamps était prête à signer ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Natif de Paris, Ibrahima Konaté fait cependant partie de ses joueurs qui ont échappé aux radars du PSG. Ayant évolué chez les jeunes du Paris FC, celui qui fait aujourd'hui le bonheur de Liverpool avait ensuite décidé de rejoindre le centre de formation de Sochaux. Konaté a ainsi quitté Paris, mais voilà que cela aurait pu se passer différemment si le PSG était venu aux nouvelles.

La région parisienne est l'un des plus grands viviers de talents dans le monde du football. Logiquement, le PSG en profite en récupérant de nombreux cracks, mais le club de la capitale voit certains lui passer sous le nez. C'est ce qui est arrivé avec Ibrahima Konaté, aujourd'hui à Liverpool et international français. Né à Paris, il avait ensuite fait ses gammes au Paris FC avant de rejoindre le centre de formation de Sochaux. Mais le PSG aurait pu faire changer cela...

« S'il y avait eu le PSG sur moi... »

Dans des propos accordés à So Foot, Ibrahima Konaté a expliqué que le PSG aurait pu le faire changer d'avis de signer à Sochaux. Le joueur de Liverpool a confié : « Mes frères voulaient m'éloigner de quoi en me faisant partir très tôt de Paris ? Je pense pas que la volonté première était de m'éloigner de Paris car s'il y avait eu le PSG sur moi, on aurait probablement réfléchi à cette option. La première chose, c'était de trouver un environnement où l'école était saine et où on se préoccupait vraiment des études. Sochaux me portait un réel intérêt à cette époque-là, et ma mère a eu le coup de coeur direct ».

Direction Sochaux !

A propos de son départ à Sochaux, Ibrahima Konaté a par ailleurs expliqué : « Un coup de coeur pour Sochaux, ce n'est pas tous les jours ? Ils l'ont eue avec l'école ! Ils l'ont caressée dans le sens du poil en lui disant que son fils allait bien travailler, qu'on ne serait que trois élèves par classe. Et puis Sochaux, à cette époque-là, c'était le meilleur centre de formation de France ! C'st là que vient la réflexion de ma frères, qui a effectivement été celle d'un encadrement dès le plus jeune âge, pour qu'il ne m'arrive pas de pépins liés au quart et à la scolarité, et pouvoir être focus et tranquille. Avec l'expérience qu'ils ont eue, ils savent pertinemment qu'au quartier, tu peux vite être influencé et faire quelques conneries ».