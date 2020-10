Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une revanche à prendre sur le Real Madrid ? La réponse de Keylor Navas

Publié le 20 octobre 2020 à 19h15 par T.M.

Ayant retrouvé le Real Madrid la saison dernière en Ligue des Champions avec le PSG, Keylor Navas a été interrogé sur un possible sentiment de revanche contre la Casa Blanca à l’occasion de ces rencontres.

Homme clé de Zinedine Zidane lors des 3 sacres du Real Madrid en Ligue des Champions, Keylor Navas a toutefois connu une fin d’aventure chez les Merengue. En effet, c’est sur le banc de touche que le Costaricien a vécu ses derniers moments. Dans l’ombre de Thibaut Courtois, le portier de 33 ans a d’ailleurs fini par partir. L’été dernier, Navas a ainsi cédé aux sirènes et de Leonardo et a posé ses valises au PSG, où il a immédiatement été adopté. Mais la hasard fait souvent bien les choses et la saison dernière, Keylor Navas a recroisé le Real Madrid en Ligue des Champions. Une double confrontation lors de laquelle il a brillé en enchainant les parades. Une vengeance contre les Merengue ?

« Je n’ai jamais pensé comme ça »