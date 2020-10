Mercato - PSG : Une recrue de Leonardo rend hommage à Neymar !

Foot - Mercato - PSG

Publié le 26 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Auteur d’un premier doublé remarquable samedi soir avec le PSG contre Dijon, Moise Kean a tenu à rendre hommage à Neymar après cette rencontre.

Recruté par le PSG dans les dernières heures du mercato estival 2020 sous la forme d’un prêt sans option d’achat, Moise Kean (20 ans) s’est mis en valeur samedi lors du match entre le PSG et Dijon (4-0). Auteur d’un joli doublé, qui sont d’ailleurs ses premières réalisations depuis son arrivée dans la capitale, l’attaquant italien s’est enfin mis en évidence. Et Moise Kean le doit notamment à Neymar, qui a effectué un énorme travail avant de lui servir sur un plateau son premier but au PSG.

« Je le remercie »