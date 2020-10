Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas annonce un énorme coup sur le mercato !

Publié le 26 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Unique buteur de l’OM samedi à Lorient, Leonardo Balerdi a tapé dans l’œil d’André Villas-Boas qui s’est enflammé pour sa recrue argentine du mercato estival.

Arrivé cet été à l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi (21 ans) est un profil encore assez méconnu en Europe. Pourtant, ce jeune défenseur central argentin est annoncé comme un grand espoir à son poste, et c’est d’ailleurs lui qui a offert la victoire à l’OM samedi lors du déplacement à Lorient en Ligue 1 (1-0). Et en conférence de presse après la rencontre, André Villas-Boas a confié tout le bien qu’il pensait de Balerdi.

« Il sera l’un des meilleurs en Europe »