Mercato - PSG : Une porte de sortie prestigieuse se ferme pour Sarabia !

Publié le 31 août 2021 à 13h45 par A.D.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2024, Pablo Sarabia serait dans le viseur de l'Atlético. Toutefois, l'international espagnol ne devrait pas rejoindre les Colchoneros d'ici la fin de ce mercato estival.

Soumis à une lourde concurrence au PSG, Pablo Sarabia songerait à changer de club cet été pour emmagasiner du temps de jeu. Et alors qu'il aimerait faire son retour en Espagne, l'attaquant parisien pourrait rebondir du côté de l'Atlético. En effet, selon AS , Diego Simeone serait un grand fan de Pablo Sarabia et aimerait absolument s'offrir ses services lors de ce mercato estival. Toutefois, le coach des Colchoneros ne devrait pas obtenir gain de cause.

Pablo Sarabia ne devrait pas rejoindre l'Atlético ce mardi