Mercato - PSG : Leonardo se lance sur les traces d'une pépite pour remplacer Icardi !

Publié le 13 mai 2022 à 22h10 par La rédaction mis à jour le 13 mai 2022 à 22h11

Sur les tablettes du Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato estival, Darwin Nunez serait ciblé afin de combler le vide laissé par le probable départ de Mauro Icardi.

Le Paris Saint-Germain devrait se montrer très actif sur le marché des attaquants cet été. En effet, plusieurs joueurs pourraient quitter la capitale, et Leonardo se montre déjà très actif pour trouver leurs successeurs. Toujours en quête de nouvelles stars, le PSG s’intéresse à Darwin Nunez. Apparu à 41 reprises cette saison, l’Uruguayen a inscrit 34 buts et délivré 4 passes décisives, faisant de lui l’un des joueurs les plus prolifiques d’Europe. Toutefois, si O Jogo révélait ce jeudi que le club de la capitale était prêt à offrir 120M€ à Benfica pour attirer le natif d’Artigas, cela ne serait pas pour remplacer Kylian Mbappé, mais bien Mauro Icardi.

Nunez pour remplacer Icardi ?