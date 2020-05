Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL s’envole pour Layvin Kurzawa !

Publié le 7 mai 2020 à 1h15 par D.M.

La Juventus aurait fait une croix sur Layvin Kurzawa qui disposerait de plusieurs touches en Espagne à en croire le journaliste Fabrizio Romano.

A l’occasion du prochain mercato, Layvin Kurzawa devrait, sauf énorme retournement de situation, quitter libre le PSG. Comme l’a annoncé en exclusivité le 10 Sport le 20 avril dernier, les dirigeants parisiens n’ont pas proposé de nouveau contrat au latéral gauche qui serait à la recherche avec son agent d'un point de chute. La presse espagnole annonçait depuis plusieurs jours que le FC Barcelone serait prêt à l’accueillir, mais selon les informations exclusives du 10 Sport, il n’y aurait actuellement aucune discussion entre Layvin Kurzawa et le club blaugrana . Par ailleurs, l'international français ne devrait pas rejoindre la Juventus.

« Il n'y a plus de Juventus comme en janvier »