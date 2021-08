Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid à prévoir pour l'avenir de Pogba ?

Publié le 21 août 2021 à 19h15 par La rédaction

Visé par le PSG, Paul Pogba pourrait finalement rester à Manchester United et pourrait même prolonger son contrat. Les négociations seraient en tout cas en cours.

Après l’arrivée de Lionel Messi au PSG, le recrutement du club parisien est quasiment bouclé. Mais tenter un dernier coup dans les dernières heures du mercato serait dans un coin de la tête des dirigeants parisiens. Et le joueur sur qui tous les yeux sont rivés est Paul Pogba. L’international français ne serait pas contre rejoindre le PSG. Mais pour l’instant, les dirigeants parisiens n’ont fait aucune offre. Et pendant ce temps là, Manchester United ferait le forcing pour garder le champion du monde.

Pogba discute pour une prolongation

En très grande forme lors du premier match de Premier League (4 passes décisives), Paul Pogba a fait lever les foules et ses dirigeants l’ont bien remarqué. Selon Fabrizio Romano, il n’y a désormais plus aucun doute sur le fait que La Pioche sera toujours chez les Red Devils cette saison. Et après ? Manchester United aurait déjà entamé des discussions avec Pogba pour prolonger son contrat qui court jusqu’en 2022. Il n’y aurait toutefois pas d’accord pour le moment. A voir ce qu'il adviendra pour les plans du PSG...