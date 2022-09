Foot - Mercato - PSG

Une offre XXL transmise par le Qatar à Lionel Messi ? La réponse

Publié le 18 septembre 2022 à 18h45 par Dan Marciano

Après une dernière saison décevante, Lionel Messi monte en puissance sous les couleurs du PSG. L'international argentin semble déterminé à relever la tête après avoir été sifflé par le public du Parc des Princes. Ravi de ses prestations, Luis Campos envisage de prolonger son contrat. Mais pour l'heure, les négociations n'auraient pas encore débuté.

Lié au PSG jusqu'en juin 2023, Lionel Messi devrait prochainement s'entretenir avec les responsables qataris. Les décideurs parisiens aimeraient le conserver pendant encore plusieurs années comme l'a confirmé Luis Campos ce vendredi au micro de RMC.

Mercato - PSG : Interpellé par Luis Campos, Lionel Messi lâche sa réponse https://t.co/hYYHtyKASP pic.twitter.com/4rBmh4myAo — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

« Je lui ai demandé s’il pouvait rester durant trois ans »

« Je suis très content avec Messi. Je lui ai demandé s’il pouvait rester durant trois ans (...) Je suis très content avec Messi. Messi c’est l’icône du FC Barcelone, il est venu dans une ville différente, avec un football différent, un championnat différent. Il a pris son temps. Cette année, on a un Messi de plus en plus capable d’arriver à un bon niveau » a déclaré le conseiller sportif du PSG lors de l'émission Rothen Régale.

Aucune offre transmise à Messi