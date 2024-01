Mercato - PSG : Une icône de QSI rêve d’un retour à Paris

Axel Cornic

Ancien joueur ainsi qu’entraineur des U19, Thiago Motta a un lien profond avec le Paris Saint-Germain. Pas étonnant donc que l’on commence à parler de lui sur le banc parisien avec les belles choses qu'il montre cette saison à Bologna, où son contrat se termine dans seulement quelques mois.

Le PSG de Luis Enrique est premier de Ligue 1 et s’apprête à disputer les huitièmes de finale de Ligue des Champions, pourtant il est loin de faire l’unanimité. Certains de ses choix interrogent et personne ne peut assurer qu’il ira jusqu’au bout de son contrat, qui se termine en juin 2025.

Thiago Motta, valeur montante

Ainsi, les débats commencent à se multiplier sur l’identité de son possible successeur et un nom revient sans cesse, celui de Thiago Motta. Il faut dire que l’Italien a toujours une excellente cote au PSG, où il a raccroché les crampons en 2018 avant d’y faire ses premiers pas comme entraineur, chez les U19. Depuis il a fait du chemin et multiplié les expériences, avec la dernière qui marche très bien, puisque son Bologna est l’une des attractions de la saison en Serie A.

Le PSG oui, mais...