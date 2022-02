Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse recrue du Qatar a réglé ses comptes…

Publié le 12 février 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Recruté libre par le PSG cet été après être arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, Ginaluigi Donnarumma n’a pas trop apprécié l’attitude des dirigeants du club rossonero et l’a fait savoir.

Au même titre que Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma a été recruté libre par le PSG lors du dernier mercato estival. Après plusieurs mois de négociations interminables en coulisses avec le Milan AC, le gardien italien avait finalement décidé de quitter son club formateur pour s’engager avec le PSG. Et dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport mercredi, Donnarummma en a profité pour régler ses comptes avec le Milan AC.

« Tout le monde peut me blâmer, mais… »