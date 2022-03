Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse opportunité de marche risque d’échapper à Leonardo…

Publié le 29 mars 2022 à 5h15 par Th.B.

Alors que le PSG songerait à Marcus Rashford qui serait insatisfait de sa situation sportive à Manchester United, Wayne Rooney a incité l’attaquant des Red Devils à poursuivre sa carrière au club.

Directeur sportif du PSG, bien que sa position semble avoir été fragilisée par l’élimination du club de la capitale en 1/8ème de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, Leonardo travaillerait en coulisse d’ores et déjà sur la succession de Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin prochain. Comme le10sport.com vous l’a révélé à la mi-mars, l’attaquant du PSG prévoit d’étudier la proposition de contrat de ses dirigeants ainsi que l’offre du Real Madrid avant de prendre une décision finale. Pour ce qui est de la succession de Mbappé, les décideurs du PSG songeraient notamment depuis l’été dernier à Marcus Rashford selon The Times.

« Ce que j'espère, c'est que Marcus Rashford sorte la tête de son cul et aille battre ce record ».