Mercato - PSG : Une décision est prise pour ce buteur

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Hugo Ekitike ne devrait plus faire long feu à Paris. Mis au placard par le club parisien, le buteur de 21 ans devrait aller chercher du temps de jeu ailleurs cet hiver. Et la formule privilégiée pour son départ serait un prêt avec une option d'achat.

Devenu indésirable au PSG, Hugo Ekitike aurait pu rejoindre l'Eintracht Francfort et prendre la place de Randal Kolo Muani. Toutefois, le numéro 44 parisien a finalement décidé de rester à Paris.

Ekitike sur le départ

Alors qu'Hugo Ekitike aurait pu faire capoter le transfert de Randal Kolo Muani - et ce, en refusant de rejoindre l'Eintracht Francfort - la direction du PSG s'est agacée. En effet, les hautes sphères parisiennes ont décidé de mettre le buteur de 21 ans au placard depuis la fin du dernier mercato estival. Et alors qu'il n'a plus du tout l'occasion de jouer au PSG, Hugo Ekitike devrait claquer la porte cet hiver.

Un prêt avec option d'achat ?