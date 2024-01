Mercato - OM : Un attaquant de Gattuso affole l’étranger ?

Thomas Bourseau

Ne flambant pas spécialement à l’OM depuis son transfert l’été dernier, Iliman Ndiaye pourrait-il faire machine arrière ? Le propriétaire de Sheffield United n’a pas écarté cette possibilité alors que l’ailier de l’Olympique de Marseille serait courtisé par des formations anglaises selon La Minute OM.

Iliman Ndiaye (23 ans) avait sans doute imaginé un retour à l’OM plus réussi que celui qu’il a vécu lors de ces six derniers mois. Formé le temps d’une saison à l’Olympique de Marseille en 2011/2012, l’ailier sénégalais n’a inscrit qu’un petit but en 23 apparitions avec le club phocéen depuis son transfert de 17M€ convenu avec Sheffield United.

Ndiaye courtisé en Angleterre

Malgré ses prestations quelque peu poussives, Iliman Ndiaye dispose d’une belle cote de l’autre côté de la Manche. Passé par Sheffield, des clubs anglais se pencheraient activement sur le dossier Ndiaye à en croire les informations de La Minute OM . D’autant plus que selon le média, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ne fermeraient pas la porte à un départ de l’international sénégalais. Pour autant, ils n’accepteraient qu’une belle offre.

Un retour à Sheffield ?