Mercato - OM : Marseille fonce sur un crack français

Thibault Morlain

Si on parle beaucoup de l'arrivée d'un nouvel ailier ou d'un arrière gauche à l'OM en ce mois de janvier, le club phocéen pourrait également se renforcer au milieu de terrain. Avec l'absence de Valentin Rongier et l'incertitude autour d'Azzedine Ounahi, l'OM pourrait aller chercher du sang neuf et ce mercredi, un nom a été dévoilé.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis le 1er janvier, on attend de voir ce que réservent Pablo Longoria et Mehdi Benatia à l'OM. Gennaro Gattuso espère de son côté des recrues à différents postes. Au milieu de terrain, l'OM chercherait notamment à faire venir un nouveau joueur et ça s'activerait en ce sens...

Mercato - OM : Longoria a ciblé sa grande priorité https://t.co/zeAw1PC0Hg pic.twitter.com/wk9hNxCUkS — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

L'OM lance les contacts pour Agoumé

C'est à l'Inter Milan que l'OM pourrait trouver son bonheur au milieu de terrain. En effet, selon les informations de L'Equipe , le club phocéen serait intéressé par Lucien Agoumé, espoir du football français âgé de 21 ans. Les contacts seraient en cours pour un prêt avec option d'achat du Milanais.

Attention à la concurrence

Alors que Gennaro Gattuso aurait d'ores et déjà donné son feu vert pour l'arrivée de Lucien Agoumé, l'OM devra faire face à la concurrence pour le joueur de l'Inter Milan. En effet, le milieu de terrain français a d'autres touches en Europe. Le FC Séville serait ainsi également très intéressé. A voir maintenant quel choix fera Agoumé, lui qui pourrait se décider dans les prochaines heures.