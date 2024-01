Mercato - OM : Marseille sort du silence pour ce transfert

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne répond pas aux espoirs placés en lui à son arrivée à l’OM l’été dernier, Iliman Ndiaye a fait l’objet de rumeurs de départ ces derniers jours. Le propriétaire de Sheffield United a même ouvert la porte à son retour. Mais l’international sénégalais veut rester et le club marseillais a fait une mise au point dans ce dossier.

Sheffield United n’a pas oublié Iliman Ndiaye. Les Blades aimeraient bien récupérer l’international sénégalais, qui va rejoint l’OM l’été dernier dans le cadre d’un transfert estimé à 20M€, comme l’a laissé entendre leur propriétaire.

Un retour de Ndiaye à Sheffield United ?

« Vous savez qu’on ne peut pas trop parler des joueurs qui évoluent dans d’autres clubs. Mais croyez moi nous pensons bien à tout ça. Nous discutons de tout. Je ne peux pas vous donner un oui ou un non. Mais faites marcher votre imagination », a déclaré Abdullah bin Musa'ad bin Abdulaziz Al Saud.

Des rumeurs « infondées et ridicules »