Mercato - OM : Il réalise son «rêve d’enfant» avec le transfert

Passé par le centre de formation de l'OM durant sa jeunesse, Iliman Ndiaye a fait un véritable retour aux sources lors du dernier mercato estival en rejoignant l'écurie phocéenne pour 17M€. Et l'attaquant sénégalais, qui évolue désormais en équipe première, réalise enfin son rêve d'enfance.

L'histoire était particulièrement belle sur le papier, et l'OM n'avait pas hésité à mettre le paquet lors de la vidéo de présentation d'Iliman Ndiaye suite à son transfert pour 17M€ en provenance de Sheffield United lors du dernier mercato estival. Près de dix ans après son départ de l'OM, l'attaquant sénégalais de 23 ans a donc fait son grand retour, et il raconte son émotion dans un entretien accordé à GetFootballNewsFrance .

« Un rêve d'enfant de jouer à Marseille »

« Bien sûr, il y a eu beaucoup d’émotions ces derniers mois. Maintenant, les émotions sont canalisées et je suis plus concentré. Évidemment, c'est un rêve d'enfant de jouer à Marseille. J’avais déjà joué pour eux auparavant, mais jouer dans le stade, devant tous les supporters, c’est vraiment incroyable », indique Ndiaye, qui va désormais chercher à s'imposer comme un titulaire indiscutable à l'OM.

« Maintenant, je dois mettre ces émotions de côté »