Mercato - PSG : Le transfert d’un attaquant se précise ?

Alexis Brunet

Le PSG a commencé son mercato hivernal avec l'arrivée de Lucas Beraldo. Il ne devrait pas être le seul à rejoindre le club de la capitale puisque l'on parle notamment du jeune milieu de terrain brésilien, Gabriel Moscardo. Mais en plus d'acheter le champion de France pourrait vendre certains joueurs cet hiver. Hugo Ekitike en fait partie et l'attaquant dispose de prétendants.

L'été dernier le PSG s'est montré particulièrement actif sur le mercato. Le club de la capitale s'est notamment renforcé en attaque. Cela était devenu nécessaire avec les départs de Lionel Messi et de Neymar. Pour oublier les deux Sud-Américains, les dirigeants parisiens ont misé sur de nombreux profils différents. Ousmane Dembélé a par exemple rejoint le champion de France, tout comme Gonçalo Ramos ou bien Randal Kolo Muani.

Le transfert de Kolo Muani a failli capoter

C'est d'ailleurs pour Randal Kolo Muani que le PSG a déboursé le plus d'argent cet été, en signant un chèque de plus de 90M€. Mais le joueur passé par le FC Nantes a bien failli ne jamais débarquer à Paris. Son transfert s'est joué dans les dernières minutes et les dirigeants de Francfort étaient partis pour ne pas céder. Ces derniers étaient au préalable prêts à accepter un départ de l'attaquant seulement s'ils lui trouvaient un remplaçant avant la fin du mercato. Le PSG a notamment proposé d'intégrer Hugo Ekitike dans l'opération, mais ce dernier n'a pas accepté de rejoindre le club allemand. Finalement l'Eintracht a cédé face à la proposition colossale du club français.

Mercato - PSG : Un joueur interpelle le boss pour son avenir https://t.co/JHtLswEQCG pic.twitter.com/vt8ZeVJ7xS — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

Ekitike pourrait quitter le PSG cet hiver

Depuis cet épisode l'été dernier, Hugo Ekitike est mis à l'écart au PSG. La direction parisienne lui fait payer cette attitude et on ne l'a plus vu sur un terrain avec le maillot du club de la capitale depuis la première journée du championnat face au FC Lorient. Il avait alors joué huit minutes. Mais d'après les informations du journaliste Rudy Galetti, le calvaire de l'ancien Rémois pourrait bientôt prendre fin. Ce dernier serait sur les tablettes de West Ham qui chercherait à engager un attaquant cet hiver. Crystal Palace aurait aussi pris des informations à son sujet. Affaire à suivre...