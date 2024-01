Mercato - PSG : Une arrivée de dernière minute à Paris ?

Pierrick Levallet

Avec la blessure de Milan Skriniar et le retour de Presnel Kimpembe qui est encore très incertain, le PSG aimerait recruter en défense centrale d'ici la fin du mercato hivernal. Mais alors que la fermeture du marché des transferts approche, le club de la capitale n'aurait toujours pas trouvé la solution pour combler l'absence du Slovaque et du Français.

Après avoir officialisé l’arrivée de Lucas Beraldo le 1er janvier et programmé le transfert de Gabriel Moscardo à l’été prochain, le PSG n’en aurait pas terminé avec son mercato. Le retour de Presnel Kimpembe étant encore incertain et avec Milan Skriniar qui devrait être absent quelques semaines à cause de sa blessure à la cheville, le club de la capitale aimerait recruter en défense.

PSG - Mbappé : Une guerre déclenchée au Real Madrid ? https://t.co/9BgS2gq6vQ pic.twitter.com/rlEMgdVDD9 — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Un nouveau défenseur est attendu à Paris

Dans cette optique, le PSG était sur les traces de Leny Yoro. Toutefois, Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le LOSC réclamait 90M€ pour son crack de 18 ans. De plus, le club lillois a plusieurs fois fait savoir que le jeune défenseur ne partira pas cet hiver.

Le PSG perd espoir pour son mercato