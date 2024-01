PSG - Mbappé : Une guerre déclenchée au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé va prendre une grande décision pour son avenir d'ici quelques semaines. Le Real Madrid convoiterait toujours l'international français malgré son échec dans le feuilleton en mai 2022. Mais chez les Merengue, on serait en train de se diviser concernant le cas de la star de 25 ans.

Le feuilleton Kylian Mbappé semble bien parti pour durer encore quelques semaines. En fin de contrat avec le PSG, l’international français va devoir prendre une décision majeure pour la suite de sa carrière. Le club de la capitale espère le prolonger pour éviter un départ libre à l’issue de la saison. Mais Kylian Mbappé aurait également d’autres options pour son avenir.

Le feuilleton Mbappé affole toujours le mercato

Le Real Madrid serait notamment toujours à l’affût dans ce dossier. Bien qu’échaudé par l’issue du feuilleton en mai 2022, Florentino Pérez continuerait de se montrer attentif à la situation de Kylian Mbappé. Mais en interne, tout le monde ne serait pas sur la même longueur d’onde concernant le cas du champion du monde 2018.

En interne, on se déchire au Real Madrid