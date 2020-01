Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Unai Emery incite Neymar à claquer la porte !

Publié le 9 janvier 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Ancien entraîneur de Neymar au PSG, Unai Emery estime que la star brésilienne aurait tout intérêt à revenir en Espagne pour la suite de sa carrière.

L’été dernier, Neymar avait fait l’objet d’un long feuilleton puisqu’il souhaitait quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone. Finalement, puisqu’aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs, l’attaquant brésilien est resté au Parc des Princes où son contrat court jusqu’en juin 2022. Mais selon Unai Emery, son ancien entraîneur au PSG, Neymar devrait pourtant retourner en Liga comme il l’a confié à la Cadena Ser.

« Je pense qu’il devrait revenir »