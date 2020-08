Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un trio Messi-Neymar-Mbappe pour un an ?

Publié le 28 août 2020 à 19h45 par La rédaction

Selon plusieurs médias, le PSG a bien approché Messi. A partir de là, on peut estimer quelles sont les différentes options ouvertes par le club. Analyse.

Ces dernières heures, le quotidien argentin Olé annonce que Leonardo aurait bel et bien lancé des approches officielles en direction de Lionel Messi. Le directeur sportif brésilien aurait ainsi décroché son téléphone pour appeler Jorge Messi, le père et conseiller du joueur. Paris vient donc clairement de prendre position.

Trois options possibles