Mercato - PSG : Un transfert bouclé pour l’été prochain ?

Alexis Brunet

Gabriel Moscardo n'est pas encore officiellement un joueur du PSG. Son arrivée serait bouclée, mais le club de la capitale n'a pas encore annoncé la nouvelle. Il faut dire qu'un contretemps est venu tout retardé. Le milieu de terrain est blessé au pied et il devra donc se faire opérer. Il pourrait donc finalement débarquer cet été à Paris au lieu de cet hiver.

Depuis de nombreuses années le PSG et le Brésil sont étroitement liés. De nombreux joueurs auriverde sont venus rejoindre les rangs du club de la capitale au fil des saisons et la tradition se perdure encore maintenant. Les dirigeants parisiens ont notamment mis la main sur le jeune défenseur brésilien Lucas Beraldo cet hiver.

Moscardo le prochain ?

Mais Lucas Beraldo ne sera sans doute pas le seul Brésilien à rejoindre Paris prochainement. En effet le PSG aurait aussi réussi à obtenir l'accord de Gabriel Moscardo, joueur du Corinthians, pour une arrivée au sein du club de la capitale. Mais un évènement est venu bouleverser le transfert.

Mercato - PSG : Une surprise préparée sur le mercato ? https://t.co/LzweXRsnV6 pic.twitter.com/KjfxDplU9m — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

Moscardo pourrait débarquer cet été