Mercato - PSG : Un transfert à 60M€ se confirme ?

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de dénicher un renfort offensif d'envergure afin de compenser le départ de Kylian Mbappé. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent à l'image de celle menant à Dani Olmo dont le profil plairait à Luis Enrique. Et visiblement, son départ du RB Leipzig se confirme, notamment grâce à une clause libératoire avoisinant le 60M€.

Qui va succéder à Kylian Mbappé ? C'est probablement la question qui va rythmer l'été et le mercato. Et pour cause, l'attaquant français s'est engagé avec le Real Madrid et laisse un énorme vide au PSG qui étudie plusieurs pistes pour renforcer son secteur offensif. Néanmoins, certains attaquants semblent déjà s'être éloignés du club parisien à l'image des Napolitains Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen. Par conséquent, le PSG continue de prospecter sur le marché et suivrait notamment Dani Olmo selon les récentes informations de Sports Zone .

Dani Olmo sur le départ

Et cela tombe bien puisque d'après Fabrizio Romano, l'international espagnol pourrait bel et bien quitter le RB Leipzig grâce à une clause libératoire accessible. « Il y a une chance qu'il quitte le RB Leipzig car il y a une clause libératoire de 60 millions d'euros, donc tout peut arriver », explique le journaliste italien auprès de Caught Offside avant de rappeler que la concurrence sera rude dans ce dossier qui ne devait pas se décanter avant la fin de l'Euro que Dani Olmo dispute avec l'Espagne.

