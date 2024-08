Mercato - PSG : Un transfert à 60M€ fait déjà débat

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an seulement après son arrivée en provenance du Sporting Portugal, Manuel Ugarte est sur le point de quitter le PSG pour s’engager avec Manchester United, où il succédera à Scott McTominay, proche de rejoindre Naples. Ce qui ne plaît pas à l’ancien joueur des Red Devils Rio Ferdinand, qui regrette déjà le départ de l’Écossais.

L’histoire entre le PSG et Manuel Ugarte n’aura finalement duré qu’un an. Arrivé l’été dernier en provenance du Sporting Portugal, le milieu de terrain âgé de 23 ans va déjà s’en aller. Il est attendu du côté de Manchester United, qui dans le même temps est en train de boucler le départ de Scott McTominay (27 ans) à Naples.

Le départ de McTominay ne plaît pas à Ferdinand

« Je regarde Scott McTominay et tous les joueurs ne peuvent pas être des stars, des joueurs exceptionnels. Mais pour gagner le championnat, il faut des joueurs comme John O’Shea, Wes Brown, Darren Fletcher… », a confié Rio Ferdinand sur sa chaîne YouTube. L’ancien défenseur de Manchester United n’est pas vraiment satisfait du départ de Scott McTominay. « Ils ne débuteront peut-être pas tous les matchs, mais ils ont été énormes, il faut ces joueurs et la plupart d’entre eux connaissent l’ADN du club, en particulier ceux qui sont passés par l’académie, il y a beaucoup à dire à ce sujet. »

« Pour le remplacer, il va falloir dépenser 30 ou 40 millions de livres sterling »

« Son départ ne me convient pas vraiment. Pour le remplacer, il va falloir dépenser 30 ou 40 millions de livres sterling et offrir probablement un salaire 150 000 livres par semaine. Ce ne sera pas bon marché et c’est un pari, on ne sait pas ce qu’on va obtenir », a ajouté Rio Ferdinand. Les craintes de ce dernier se confirment, puisque le transfert de Manuel Ugarte à Manchester United est estimé à 60M€ bonus compris, tandis que le PSG récupérera également 10% sur une future revente de l’international uruguayen (22 sélections).