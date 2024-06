Mercato - PSG : Un transfert à 20M€ est annoncé !

Pierrick Levallet

Pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG a prévu de se renforcer en attaque mais aussi au milieu de terrain. Les Rouge-et-Bleu auraient ainsi des vues sur Youssouf Fofana, estimé à environ 20M€ par l'AS Monaco. Le transfert de l'international français, qui disputera l'Euro 2024 avec l'équipe de France, semble d'ailleurs déjà acté.

Le PSG va entrer dans une nouvelle ère. Après Neymar et Lionel Messi, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur parisien à partir du 30 juin prochain. Le capitaine de l’équipe de France a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid. Le10Sport.com vous a ainsi révélé en exclusivité que le PSG souhaitait mettre la main sur un nouvel ailier gauche, mais aussi sur un milieu de terrain supplémentaire.

Le PSG surveille la situation de Youssouf Fofana...

Et dans cette optique, Luis Campos aurait l’intention de piocher en Ligue 1. Le conseiller football du PSG aurait placé le nom de Youssouf Fofana sur sa liste. L’international français, qui va disputer l’Euro 2024 avec l’équipe de France, sort d’une belle saison avec l’AS Monaco. Les Monégasques réclameraient aux alentours de 20M€ pour son transfert, qui semble d’ores et déjà acté.

... qui «se sent prêt pour une nouvelle opportunité»