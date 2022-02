Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un surprenant rebondissement dans le feuilleton Pochettino ?

Publié le 3 février 2022 à 16h45 par Th.B.

Alors qu’il semblait être destiné à quitter le PSG en fin de saison pour prendre les rênes de l’effectif de Manchester United, Mauricio Pochettino aurait vu sa cote considérablement diminuer sur le marché en raison de ses récents échecs avec le Paris Saint-Germain.

Et si l’avenir de Mauricio Pochettino était déjà ficelé ? Alors que le journaliste Julien Laurens révélait courant janvier que l’entraîneur du PSG cultivait le désir de s’asseoir sur le banc de Manchester United, le10sport.com vous dévoilait le 9 novembre dernier que le cas Pochettino était discuté à Doha. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino n’aurait la tête qu’à Manchester United selon Le Parisien. Et il ne faudrait pas compter sur le fait qu’il accepte d’honorer son contrat jusqu’à son terme.

La cote de Pochettino aurait pris un sacré coup sur le marché…