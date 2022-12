Mercato - PSG : Un proche de Campos débarque à Paris

Arthur Montagne

Bien décidé à mener à bien son projet au PSG, Luis Campos continue de s'entourer de vieilles connaissances. Dans cette optique, le dirigeant portugais a déjà obtenu le départ d'Antero Henrique, mais ce n'est pas tout. En effet, Luis Campos a attiré trois nouveaux membres pour sa cellule de recrutement. Dont Pasquale Sensibile, éphémère directeur sportif de Galatasaray.

Nommé conseiller sportif du PSG l'été dernier afin de remplacer Leonardo, Luis Campos a entamé la deuxième phase de son projet. Après un mercato qu'il a lui-même jugé raté, le Portugais fait le ménage en interne et réorganise la cellule de recrutement. C'est ainsi qu'il a déjà obtenu le départ d'Antero Henrique, avec lequel des tensions sont nées cet hiver. Mais ce n'est pas tout.

Trois nouveaux scouts sont recrutés par Campos

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , Luis Campos a attiré trois nouveaux recruteurs afin de renforcer la cellule de recrutement du PSG. L'objectif du Portugais est clair, à savoir développer au mieux son projet en allant notamment dénicher de grands talents.

Pasquale Sensibile arrive au PSG