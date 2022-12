Mercato : Le PSG recale un grand buteur, la folle raison est dévoilée

Arthur Montagne

Passé par l'AS Monaco et la Juventus, David Trézéguet a fait parler son talent de buteur sur les pelouses de toute l'Europe. Champion du monde 1998, puis d'Europe en 2000 avec l'équipe de France, le buteur originaire d'Argentine aurait toutefois pu briller sous les couleurs du PSG. Mais Trézéguet révèle la raison pour laquelle le club de la capitale a décidé de ne pas le conserver après son test.

C'était l'une des révélations de la Coupe du monde 1998. Excellent à la pointe de l'attaquant de l'AS Monaco, David Trézéguet fait partie du groupe qui a été sacré champion du monde, puis champion d'Europe en 2000. L'été de l'Euro, il est d'ailleurs transféré à la Juventus où ses talents de buteur vont éblouir le monde. Mais avant cela, c'est bien au PSG qu'il aurait pu signer en 1995 alors qu'il débarque d'Argentine. Et alors que Luis Fernandez voulait le conserver, le club de la capitale a fait capoter l'opération comme le raconte David Trézéguet.

«La seule condition était d'amener mes parents et ma sœur»

« C'était très simple. Quand je passe de l'Argentine à l'Europe, ma première étape est au PSG. C'était avec Luis Fernandez. J'y suis resté un mois. Le PSG, ou du moins Luis, voulait que je reste à Paris. La seule condition, fondamentale pour moi, était d'amener mes parents et ma sœur. Le PSG n'a pas accepté ces conditions. Au bout d'un mois, j'ai voyagé à Monaco pour faire mon deuxième test, et chaque jour, Jean Tigana avec les dirigeants monégasques acceptait la condition et c'est là que j'ai commencé ma carrière. C'était une décision plus extra-sportive que sportive. C'était un choix positif pour moi », révèle-t-il à Onze Mondial avant de se pencher sur le PSG actuel.

Trézéguet s'enflamme pour le PSG