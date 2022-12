Mercato - PSG : Hakimi a déjà choisi sa prochaine destination

Pierrick Levallet

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Achraf Hakimi s'est engagé jusqu'en juin 2026 avec le club de la capitale. Mais après une saison en France, le Marocain aurait déjà désigné sa prochaine destination. En effet, le latéral droit de 24 ans se verrait bien faire son retour au Real Madrid, son club formateur.

Ces dernières années, le PSG peinait à trouver la perle rare au poste de latéral droit. Mais à l’été 2021, le club de la capitale semble avoir trouvé le joueur idéal. Brillant avec l’Inter, Achraf Hakimi a signé jusqu’en juin 2026 avec le PSG. Au cours de sa première saison dans la capitale, il a noué des liens étroits avec Kylian Mbappé dans le vestiaire. Et alors que l’international tricolore était tout proche de partir en fin de saison dernière, Achraf Hakimi était prêt à prendre une décision radicale.

Mercato - PSG : Grosse mise au point pour le transfert d'Achraf Hakimi https://t.co/VTppIpKIKe pic.twitter.com/pMppSCsZw7 — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

Hakimi était prêt à forcer son départ cet été

Ce mercredi, le Telegraph a révélé qu’en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, Achraf Hakimi n’aurait pas hésité à partir lui aussi. L’international marocain aurait même été prêt à faire le forcing pour quitter le PSG et revenir au sein du Real Madrid d'après OK Diario . Finalement, Kylian Mbappé a prolongé avec la formation parisienne, et Achraf Hakimi est resté aussi.

«Achraf serait ravi de retourner au Real Madrid»