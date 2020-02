Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Koulibaly ?

Publié le 27 février 2020 à 12h15 par A.D.

Kalidou Koulibaly disposerait d’une clause libératoire à hauteur de 150M€. Toutefois, le PSG pourrait faire plier le Napoli grâce à une offre légèrement inférieure à 100M€.

Aurelio De Laurentiis pourrait faire une fleur au PSG. En fin de contrat à l’issue de la saison, Thiago Silva serait de plus en plus proche de quitter le club de la capitale. Pour remplacer le capitaine du PSG, Leonardo s’activerait déjà en coulisses et pourrait se jeter sur Kalidou Koulibaly. Et le Napoli pourrait faciliter la tâche du directeur sportif parisien.

Kalidou Koulibaly cédé pour moins de 100M€ ?