Mercato - PSG : Un prétendant prépare son offensive pour Layvin Kurzawa !

Publié le 7 janvier 2020 à 7h15 par T.M.

L’aventure de Layvin Kurzawa au PSG semble toucher à sa fin. Et du côté de l’Inter Milan, on devrait prochainement avancer ses pions pour le latéral français.

En fin de contrat, Layvin Kurzawa ne devrait pas prolonger avec le PSG. L’été prochain, le latéral gauche sera alors libre de s’engager où il le souhaite, à moins qu’il ne parte dès janvier. Encore faut-il trouver preneur et une porte s’ouvrirait petit à petit du côté de l’Inter Milan. Ces dernières semaines, cette piste à pris de l’ampleur et ce dimanche, Le 10 Sport vous a d’ailleurs assuré que Kurzawa figurait en bonne position dans l’esprit des dirigeants de l’Inter Milan.

L’Inter Milan avance