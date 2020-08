Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau chantier colossal s'offre à Leonardo !

Publié le 11 août 2020 à 17h30 par Arthur Montagne

Déjà très occupé sur le marché avec de nombreux postes à renforcer, Leonardo va devoir gérer le cas des gardiens de but du PSG. Entre le retour d'Alphonse Areola, la fin du prêt de Sergio Rico et les velléités de départ de Marcin Bulka, c'est un sacré chantier qui se profile. Analyse.

Cet été, Leonardo ne manque pas de travail sur le mercato. En effet, la priorité du directeur sportif du PSG est de se renforcer au milieu de terrain avec au moins un ou deux joueurs dans ce secteur de jeu. Un latéral droit voire attaquant pour assurer le rôle de doublure de Mauro Icardi seront également recherchés. Et si rien ne devrait bouger avant la fin de la Ligue des Champions, cela n'empêche pas Leonardo de s'activer en coulisses. Toutefois, un nouveau chantier se présente pour le club parisien, à savoir le poste de gardien de but. L'été dernier, le dirigeant brésilien avait déjà dû régler ce problème puisque Gianluigi Buffon, Alphonse Areola et Kevin Trapp étaient partis, tandis que Keylor Navas, Sergio Rico et Marcin Bulka avaient débarqué. Mais cet été encore, les gardiens de but du PSG devraient offrir un casse-tête à Leonardo.

Une porte de sortie à trouver pour Areola

Pour le moment, il n'existe qu'une seule certitude en vue de la saison prochaine : Keylor Navas sera titulaire dans les buts parisiens. Pour le reste c'est encore flou. Et pour cause, Alphonse Areola, prêté au Real Madrid l'été dernier, va faire son retour. Par le biais d'un communiqué, le club merengue assure vouloir « remercier Areola pour son professionnalisme et son comportement durant cette saison et lui souhaite bonne chance pour sa nouvelle étape. Le Real Madrid remercie également le PSG qui nous a donné la possibilité d’avoir Areola dans notre effectif . » Par conséquent, Leonardo va devoir rapidement trouver une solution pour le Champion du monde dans l'avenir va probablement poser question. Le PSG ne devrait pas conserver Alphonse Areola qui touche un salaire important tandis que le joueur lui-même ne se contentera pas d'un rôle de doublure de Keylor Navas.

Quel avenir pour Rico et Bulka ?