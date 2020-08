Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'agent d'un gardien de Tuchel fait une grande annonce !

Publié le 11 août 2020 à 16h45 par A.M.

Arrivé libre l'été dernier, Marcin Bulka pourrait déjà quitter le PSG. Son agent ouvre la porte à un départ après la Ligue des Champions.

De retour au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain il y a un an, Leonardo a rapidement réglé le problème des gardiens de but. Alphonse Areola et Kevin Trapp sont partis après Gianluigi Buffon, tandis que Keylor Navas a été recruté en provenance du Real Madrid et Sergio Rico prêté par le FC Séville. Et ce n'est pas tout puisque Marcin Bulka est également arrivé, libre après la fin de son contrat avec Chelsea. Toutefois, seulement troisième dans la hiérarchie des portiers du PSG, le Polonais pourrait partir cet été comme le laisse entendre son agent.

Bulka pourrait quitter le PSG