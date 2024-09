Mercato - PSG : Un joueur «magnifique» a signé à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d’un renfort en défense centrale cet été, le PSG n’a pas hésité à lâcher 40M€ pour recruter Willian Pacho qui débarque en provenance de l’Eintracht Francfort. Et alors que l’Equatorien réalise un début de saison prometteur, cela ne surprend pas son ancien entraîneur Dino Toppmöller, dithyrambique au sujet de celui qu'il a eu sous ses ordres à l'Eintracht Francfort.

Durant le mercato d'été, l'une des priorités du PSG était de trouver un nouveau renfort défensif. Et plus précisément un défenseur axial gauche. Et pour cause, entre la grave blessure de Lucas Hernandez et l'incertitude totale concernant l'état de forme de Presnel Kimpembe, le club parisien avait besoin d'un joueur pour épauler Marquinhos. Dans cette optique, le PSG a lâché 40M€, sans bonus comme révélé par le10sport.com, pour recruter Willian Pacho. Un excellent choix selon Dino Toppmöller, son entraîneur à l’Eintracht Francfort.

«C’est un joueur magnifique»

« C’est un joueur magnifique, probablement le meilleur que j’ai eu quand il s’agit de défendre dans sa surface. Dans le un-contre-un, au sol, c’est l’un des meilleurs. Défensivement, il a tout, il est super complet. Il est très fort dans tout ce qu’il se passe dans son dos. Il est très rapide, avec de grandes jambes, donc il peut couvrir un espace important. Ça lui permet de jouer très haut », révèle-t-il dans les colonnes de L’ÉQUIPE avant d'évoquer un petit défaut qu'il doit gommer pour devenir encore plus fort.

«Il va progresser»

« Les passes diagonales, la recherche des bonnes zones, les passes en profondeur, sont des domaines où il peut encore faire mieux. Il est bon quand même, mais il n’est pas encore un top mondial, explique Topmöller. Il a un bon pied gauche mais, au PSG, c’est du très, très haut niveau. Il n’aime pas trop prendre de risques avec le ballon, mais il va progresser », ajoute Dino Toppmöller.