Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a un an et demi, le Paris Saint-Germain s’attachait les services d’Ousmane Dembélé, arrivant en provenance du FC Barcelone et s’imposant directement comme un titulaire indiscutable en attaque malgré un manque de réalisme dans le dernier geste. Séduit par l’international français, Ali Benarbia regrette toutefois ce défaut chez lui.

L’été 2023 au PSG fut notamment marqué par le recrutement d’Ousmane Dembélé pour 50M€. Arrivé en provenance du FC Barcelone, l’international français alterne le bon et le moins bon dans la capitale, en apportant du danger dans les surfaces adverses tout en restant perfectible dans le dernier geste. Une lacune que regrette Ali Benarbia, estimant que le numéro 11 du PSG, qui reste sur une bonne dynamique, aurait pu davantage travailler cet aspect.

Le PSG mise gros sur la pépite géorgienne Kvaratskhelia ! Saviez-vous qu'il a éclaboussé la Serie A de son talent ? 🔥

➡️ https://t.co/uDkPF2TFhZ pic.twitter.com/INIEEZ4ZAK — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 22, 2025

« Il aurait pu le travailler plus tôt, à l’image de Thierry Henry »

« Il apporte cette dernière et cette avant-dernière passe, cette finition. Je pense qu’il aurait pu le travailler plus tôt, comme j’ai vu beaucoup d’attaquants le faire, à l’image de Thierry Henry. Être beaucoup plus efficace, ça ne se fait pas tout de suite », confie l’ancien joueur du PSG et de Manchester City, interrogé par RMC.

« Un joueur hors-normes »

Ali Benarbia souligne néanmoins l’importance d’Ousmane Dembélé, totalisant 6 buts sur les 5 derniers matchs. « C’est vrai que Dembélé est un joueur hors-normes, s’il finit ces actions. On en a besoin. On a besoin d’un Dembélé en pleine forme pour amener le PSG à pouvoir battre Manchester City », analyse-t-il.