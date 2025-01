Transfert de Neymar : Un coup de théâtre est annoncé !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, Neymar a quitté le PSG pour s'exiler en Arabie Saoudite. En effet, la star brésilienne s'est engagé en faveur d'Al Hilal pour une durée de deux saisons, ayant couté environ 90M€. Alors que son contrat se termine cet été, Neymar négocierait un départ dès cet hiver avec sa direction. Toutefois, ses exigences financières bloqueraient son transfert.

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2027, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Neymar a quitté le PSG il y a un an et demi. En effet, l'ailier de 32 ans a signé à Al Hilal en Arabie Saoudite le 15 aout 2023, et ce pour une somme proche de 90M€.

Neymar négocie un départ avec Al Hilal

Lors de sa signature à Al Hilal, Neymar a paraphé un bail de deux saisons. Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec le club saoudien, l'ailier gauche de 32 ans pourrait faire ses valises dès cet hiver.

«Ses exigences financières élevées restent un obstacle majeur»

D'après une source interne à Al Hilal, Neymar négocierait un départ avec sa direction. Toutefois, sa gourmandise bloquerait son transfert lors de ce mercato hivernal. « Neymar discute avec Al-Hilal pour un départ, mais ses exigences financières élevées restent un obstacle majeur », a-t-elle confié à l'AFP ce mercredi.