Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un autre départ se complique !

Publié le 31 août 2021 à 21h00 par La rédaction

Arrivé l'été dernier Rafinha ne s'est pas imposé au sein de l'effectif parisien. Annoncé sur le départ, le Brésilien va tout de même rester au PSG.

L’été dernier, l’arrivée de Rafinha au PSG s’apparentait à un gros coup. Le Brésilien avait l’expérience du haut niveau avec ses passages au FC Barcelone et à l’Inter Milan. Un an plus tard, Rafinha ne s’est pas imposé dans le milieu parisien où il est passé derrière Marco Verratti, Danilo Pereira ou Leandro Paredes dans la hiérarchie. Le Brésilien a joué 23 matchs pour 0 buts et 5 passes décisives l’an passé.

Pas de départ cet été !