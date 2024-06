Mercato - PSG : Un gros transfert envisagé à Liverpool ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête d'un nouveau profil au poste de défenseur central cet été, le PSG pourrait se laisser tenter par un joueur de l'équipe de France et de Liverpool : Ibrahima Konaté. Sa polyvalence s'avère être un atout majeur aux yeux de la direction parisienne, mais aucun intérêt concret n'a été manifesté pour l'instant de la part de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

Le mercato estival s'annonce très agité au sein du PSG, qui multiplie les pistes afin de se renforcer en vue de la saison prochaine. Il est notamment question du recrutement d'un défenseur central de premier choix au sein de la direction francilienne, et le PSG pourrait éventuellement trouver son bonheur chez un cador de Premier League...

Le PSG surveille Konaté

Selon les révélations de L'EQUIPE , plusieurs intermédiaires ont fait savoir que le PSG aurait des vues sur Ibrahima Konaté (25 ans) sous contrat jusqu'en 2026 avec Liverpool. L'international français, capable d'évoluer des deux côtés en défense centrale, affiche une polyvalence qui serait très appréciée au sein du PSG, même si aucun intérêt concret n'a été manifesté à son encontre pour le moment.

Konaté a déjà ouvert la porte