Mercato - PSG : Un gros départ s’est joué à peu au PSG !

Publié le 1 novembre 2021 à 3h45 par T.M.

Cet été, différents joueurs ont quitté le PSG. Une liste sur laquelle on aurait également pu retrouver Idrissa Gueye, qui figure aujourd’hui toujours dans l’effectif de Mauricio Pochettino.

Le mercato estival a été mouvementé du côté du PSG. Que ce soit au rayon des arrivées ou des départs, il y a eu des mouvements. Mais cela aurait pu être encore plus important et d’autres joueurs auraient pu débarquer, mais aussi partir. Et dans cette liste des départs, Idrissa Gueye auraient pu se retrouver aux côtés de Mitchel Bakker ou encore Pablo Sarabia. Finalement, le Sénégalais n’a pas quitté le PSG, mais cela aurait été très proche…

Gueye voulait partir !