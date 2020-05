Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros départ à 0€ prend forme !

Publié le 27 mai 2020 à 10h45 par A.M.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Thomas Meunier devrait bel et bien quitter le PSG cet été, et son nom revient avec insistance du côté du Borussia Dortmund.

L'avenir de Thomas Meunier semble toujours plus s'inscrire loin du Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu'au 30 juin prochain, l'international belge ne devrait pas prolonger son bail au PSG et ne manque déjà par de prétendants pour rebondir. Il faut dire que la perspective de recruter un latéral droit de ce niveau pour 0€ ne passe pas inaperçue sur le marché. Ainsi, comme révélé par le10sport.com, Liverpool s'est récemment positionné dans ce dossier, mais les Reds partent de loin et ne sont pas seuls dans ce dossier.

Meunier se rapproche de Dortmund