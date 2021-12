Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand ménage se prépare pour le mois de janvier !

Publié le 4 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG envisage plus que jamais de dégraisser son effectif, pas moins de sept joueurs seraient poussées vers la sortie en vue du mercato hivernal.

« Je n'attends pas de signatures à la trêve hivernale. Ce n'est pas du tout le moment de parler de cela. Le moment venu on discutera avec le club pour voir s'il y a des besoins dans l'équipe mais on est loin de ça », a confié Mauricio Pochettino vendredi en conférence de presse sur l’arrivée d’éventuels renforts au PSG cet hiver, et l’entraîneur argentin ne semble réclamer aucune arrivée. En revanche, l’hiver devrait être beaucoup plus animé dans le sens des départs…

Le PSG a mis sept joueurs sur la liste des transferts