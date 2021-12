Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid repart à l’attaque pour Kylian Mbappé !

Publié le 4 décembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé en partance pour le Real Madrid l’été prochain alors qu’il arrive en fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé a reçu un nouvel appel du pied à peine déguisé de la part de Carlo Ancelotti.

L’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le Real Madrid n’a pas encore officiellement commencé, et pourtant, l’attaquant du PSG porte le club merengue depuis très longtemps dans son cœur ! En effet, dans un extrait de sa bande dessinée autobiographique diffusé vendredi, on y voit la scène entre Mbappé et sa mère, lui reprochant de lui avoir acheté un faux maillot du Real Madrid : « Regarde ! C’est même pas le vrai maillot du Real, il n’a pas la croix en haut du logo. Alors que je ne le mettrai jamais, voilà (…) Celui-là non ! ou alors. le jour où le Real supprimera la croix sur leur logo. Par contre, le vrai, oui, je le porterai… Quand je serai grand et que je jouerai là-bas », avait lancé l’attaquant du PSG à sa mère. Et Carlo Ancelotti a eu vent de cette information…

Ancelotti invite encore Mbappé au Real Madrid