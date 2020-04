Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un évènement inattendu chamboule les dossiers Icardi et Cavani !

Publié le 27 avril 2020 à 18h45 par Th.B.

La Juventus penserait à Mauro Icardi et Edinson Cavani pour succéder à Gonzalo Higuain annoncé sur le départ de la Vieille Dame. Mais les buteurs du PSG recevraient une bien mauvaise nouvelle.

Jusqu’ici, Mauro Icardi semblait être la piste privilégiée de la direction de la Juventus, à la recherche d’un attaquant de pointe dans le cadre du mercato estival. Cependant, Sky Sport a révélé dimanche soir que la Vieille Dame songerait à Edinson Cavani, une piste de longue date et qui a le mérite d’être très abordable, lui qui est seulement lié au PSG jusqu’à la fin de la saison. Ainsi, la Juventus ne fermerait pas le dossier Icardi et garderait un oeil avisé sur la situation d’Edinson Cavani. L’un des deux attaquants débarquerait pour remplacer Gonzalo Higuain que la Juventus voudrait vendre à l’intersaison, soit un an avant la fin de son contrat. Cependant, Higuain compte aller au bout de son engagement avec le club bianconeri.

« Higuain va rester à la Juventus parce qu’il lui reste un an et demi sur son contrat et il le respectera »