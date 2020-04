Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat colossal promis à ce crack suivi par Leonardo ?

Publié le 27 avril 2020 à 18h15 par A.D.

Leonardo pourrait s'attaquer à Federico Chiesa lors du prochain mercato estival. Pour refroidir les ardeurs du directeur sportif du PSG, la direction de la Fiorentina serait prête à offrir un contrat de 4,5M€ à son jeune attaquant.

Rocco Commisso ne compterait pas lésiner sur les moyens pour retenir Federico Chiesa. Alors qu'il fait le plus grand bonheur de la Fiorentina, l'attaquant de 22 ans aurait séduit Leonardo. Pour repousser les avances du directeur sportif du PSG, la direction de La Viola serait prête à payer le prix fort.

Un contrat de 4,5M€ attendrait Federico Chiesa