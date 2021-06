Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL de Leonardo se complique déjà !

Publié le 30 juin 2021 à 16h15 par A.C.

Sous contrat avec le Milan AC jusqu’en juin 2022, Franck Kessié aurait tapé dans l’œil de plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain. Mais le Milan AC semble déterminé à le conserver...

Leonardo connait la Serie A comme sa poche et il s’est souvent tourné vers l’Italie pour renforcer le Paris Saint-Germain. Une habitude qui ne va pas s’arrêter, puisque comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le directeur sportif du PSG va boucler l’arrivée d’Achraf Hakimi. Le latéral de l’Inter devrait d’ailleurs être suivi par Gianluigi Donnarumma, dont le contrat avec le Milan AC se termine officiellement ce 30 juin. Pas de quoi rassasier Leonardo, qui aurait coché un nouveau nom avec Franck Kessié, dont le contrat avec les Milanais se termine dans seulement un an et qui semble beaucoup plaire au PSG.

Le Milan AC passe à la vitesse supérieure pour Kessié