Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ de Cavani à l'Atlético dès cet hiver ? La réponse !

Publié le 5 janvier 2020 à 20h45 par A.C.

Les dirigeants de l'Atlético de Madrid souhaiteraient s'attacher les services d'Edinson Cavani dès ce mercato hivernal, mais le PSG ne semble pas partager cet avis.

C'est le gros dossier du moment au Paris Saint-Germain. En fin de contrat et pas vraiment tenté par une prolongation, Edinson Cavani aurait trouvé un accord avec l'Atlético de Madrid, selon Gianluca Di Marzio. Cet accord comporterait un contrat de deux ans qui démarrera à partir du 1er juillet prochain, lorsque l'Uruguayen ne sera plus lié au PSG. Les Colchoneros , qui ont fait le voyage jusqu'à Paris pour trouver cet accord, souhaitent pourtant voir Cavani poser ses valises à Madrid dès cet hiver...

Le PSG s'oppose à un départ de Cavani en janvier !