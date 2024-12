Mercato - PSG : Un coup de tonnerre signé Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Luis Enrique semblait avoir une ligne de conduite claire pendant le dernier mercato estival qu’il aurait changé depuis. Son désir de ne pas recruter d’avant-centre appartiendrait désormais au passé d’après Daniel Riolo. Il se pourrait que ça s’agite grandement en coulisses cet hiver au PSG. Explications.

Pendant le mercato estival, le PSG n’a pas remplacé Kylian Mbappé. Le10sport.com vous affirmait que la piste menant à Victor Osimhen n’avait pas engendré de discussions et que le club parisien ne bouclerait pas son transfert faisant confiance à Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Luis Enrique est à l’origine de l’avortement du transfert de l’attaquant nigérian comme Daniel Riolo l’a affirmé pendant l’After Foot mercredi soir.

«Luis Enrique revient sur ce qu'il avait dit, il veut du renfort»

Toutefois, Luis Enrique reviendrait sur sa position initiale sur le sujet. « Puisque Luis Enrique revient sur ce qu'il avait dit, il veut du renfort. Il se rend compte qu'il a eu tort. Notamment sur un dossier dont il ne voulait pas cet été, à savoir Victor Osimhen qui est un prix beaucoup moins élevé. L'été dernier, De Laurentiis réclamait 220M€ pour Osimhen et Kvaratskhelia.

Maintenant c'est fini ce package. Et il pourrait y avoir une ouverture cet hiver, ça discute de manière assez sérieuse puisque Kolo Muani va partir, une place devant va se libérer. Il y aura probablement deux autres joueurs qui pourraient arriver. Le club vise notamment deux joueurs en Premier League ».

«Nous sommes ouverts pour améliorer l'effectif, mais»

Le PSG pourrait donc, si l’on se fie aux déclarations de l’éditorialiste de RMC, rouvrir le dossier de l’attaquant de pointe sur le mercato. En conférence de presse, Luis Enrique n’a rien laissé paraître pour la prochaine session des transferts.

« C'est une phrase que j'ai déjà répété. Nous sommes ouverts pour améliorer l'effectif mais si on n'est pas sûrs d'améliorer l'équipe on ne le fera pas. C'est un marché particulier et les grands joueurs sont déjà dans leur compétition. On reste ouverts ».