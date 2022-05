Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça à l'origine d'un coup de tonnerre pour Di Maria ?

Publié le 26 mai 2022 à 19h45 par Axel Cornic

En fin de contrat avec le PSG, Angel Di Maria pourrait rebondir au FC Barcelone pour y remplacer Ousmane Dembélé. Coïncidence, ce dernier est justement annoncé tout proche de Paris...

Après une première bataille gagnée avec la prolongation de Kylian Mbappé, les dirigeants du Paris Saint-Germain devraient passer à la vitesse supérieure. Un ou plusieurs coups sont annoncés et cela devrait notamment être le cas d’Ousmane Dembélé, qui depuis le 1er janvier dernier peut librement négocier avec le club de son choix. Le FC Barcelone semblait croire à une prolongation de dernière minute, mais finalement la presse catalane est de plus en plus pessimiste, assurant que l’entourage de Dembélé aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le PSG.

Le Barça prêt à foncer sur Di Maria