Mercato - PSG : Un cadeau du Real Madrid pour ce crack ?

Thomas Bourseau

Leny Yoro se bâtit de jour en jour une belle cote sur le marché des transferts et plus particulièrement en Angleterre où les deux clubs de Manchester et Liverpool lui feraient les yeux doux. Le PSG verrait néanmoins un cador lui faire une fleur : le Real Madrid.

Le PSG intéressé par Leny Yoro ? C’est du moins l’information communiquée par Foot Mercato ces dernières semaines. Et pour cause, le jeune défenseur de 18 ans du LOSC a rejoint Polaris Sports , société dont Jorge Mendes, agent qui travaille beaucoup avec Luis Campos pour le PSG, est propriétaire.

Le PSG confronté à la crème du championnat anglais ?

Le 9 novembre dernier, le10sport.com vous révélait cependant qu’aucune démarche n’avait été prise par le Paris Saint-Germain pour recruter Leny Yoro qui dispose d’ailleurs d’une belle cote sur le marché des transferts. Toujours selon les informations exclusives du 10sport.com, Manchester City, Manchester United et plus récemment Liverpool sont sur les rangs pour l’accueillir. Mais ce ne serait pas tout.

Le PSG fait une annonce pour Kylian Mbappé https://t.co/krH17fCQ4x pic.twitter.com/gmUyGCTPEK — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

Le Real Madrid intéressé, mais ne fait pas de Yoro une priorité